“Le Concert-Plaidoyer pour la Paix en Afrique” Rédigé par leral.net le Mardi 18 Janvier 2022 à 14:55 commentaire(s)| Communiqué de presse : Le Jeudi 20 janvier à 20 heure Gmt, en direct sur Zoom et sur Facebook Live, sera tenu le Concert-Plaidoyer pour la Paix qui réunit des femmes artistes et des conférenciers pour que résonne la Paix en Afrique.

(inscription gratuite ici) https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Hsv12DwIQVawW1coLUlLug





En direct de Dakar, Bamako, Ouagadougou, Paris et Amsterdam, et animé par le Dr Bakary Sambe, le webinaire est à la fois un concert avec des femmes artistes de paix telles que Shula Ndiaye, la slammeuse Black Yaye Fall et la koriste Wassa Kouyate … mais aussi un plaidoyer et un débat qui réunira notamment Alioune Tine de l’Afrik jom Center, Pr. Djiby Diakhate de l’IAM, Adama Traoré de la FEDAMA ou Birahime Seck du Forum Civil.



Il s'agira de questionner l'engagement des artistes du Sahel dans la consolidation de la Paix.



Un concert final viendra clore l’événement.



L’événement est accessible sur inscription gratuite, et limité à 1000 participants.

Plateau musical et conférenciers :



Shula Ndiaye : @Shula Ndiaye et le Ramatouband

Black Yaye Fall : slammeuse

Wassa Kouyate Artiste, koriste

Bakary Sambe, Directeur régional @Timbuktu Institute

Alioune Tine, Directeur @Afrikajom Center

Pr. Djiby Diakhate, Directeur de la Recherche @Groupe IAM

Birahime Seck, Coordinateur @Forum Civil du Sénégal

Adama Traore, Président @Fédération des Artistes du Mali



Sur une idée originale de Shula Ndiaye et en coproduction avec le Timbuktu Institute, une série de concerts-plaidoyers en ligne est programmée en 2022.





Contact presse : pr.corporate@timbuktu-institute.org, shulamusic.events@gmail.com



Jean Bruno

Directeur des projets et des partenariats

www.timbuktu-institute.org

jean.bruno@timbuktu-institute.org

+33 6 20 91 61 42



VDN derrière OCHA - Sacré-Coeur 3 - Dakar Sénégal

+221 77 869 84 90 - +221 77 897 12 42



