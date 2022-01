Le Conseil souverain du Soudan accepte de former un gouvernement dirigé par un Premier ministre civil Rédigé par leral.net le Samedi 22 Janvier 2022 à 00:19 | | 0 commentaire(s)|

Le Conseil souverain de transition du Soudan, dominé par les militaires, a accepté jeudi la formation d'un gouvernement de compétences nationales dirigé par un Premier ministre civil pour mener à bien les tâches de la période de transition en cours.



Le président du conseil, Abdel Fattah Al-Burhan, a clairement exprimé la position du conseil lorsqu'il a reçu une délégation américaine, dirigée par la secrétaire d'État adjointe Molly Phee et l'envoyé spécial pour la Corne de l'Afrique David Satterfield, au palais républicain, a indiqué le conseil dans un communiqué.



Le conseil s'est déclaré prêt à apporter des modifications à la constitution pour s'adapter aux nouveaux développements et à la tenue d'élections libres et équitables au Soudan d'ici la fin de la période de transition.



Les parties soudanaise et américaine ont souligné la nécessité d'inclure toutes les parties soudanaises dans un dialogue national global, sous forme de table ronde, impliquant toutes les forces politiques et sociétales, à l'exclusion du Parti du Congrès national dissous, pour parvenir à un consensus national et sortir de la crise actuelle, selon le communiqué. (Xinhua)





