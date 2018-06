Le Crous s’oppose aux journées sans tickets

La nouvelle direction du centre régional des œuvres universitaires et sociales de Saint-Louis a décidé de mettre tout en œuvre pour le bon fonctionnement des restaurants. En ce sens, elle a envoyé une circulaire à la coordination des étudiants de Saint-Louis et aux chefs de services du Crous pour les mettre en garde. « Cette circulaire est envoyée pour informer que les guichets pour la vente de tickets sont fonctionnels à partir du jeudi 21 juin 2018. Par conséquent et conformément à la règlementation, les étudiants doivent se munir de leurs cartes et tickets de restaurant pour bénéficier des œuvres », a fait savoir une source de la direction, qui réfute les allégations de la Cesl.



S’agissant des tickets, on nous apprend que des actes délictueux ont été constatés lors de la journée du 15 mai. « Les bureaux de l’ACP ont été saccagés. Il y a eu de tickets qui ont été volés lors de ces échauffourées. Les tickets de certaines séries ne seront plus acceptés », renseigne-t-on.









L’AS