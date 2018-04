Le DG du PAD en visite de travail à Anvers avec la Communauté Portuaire de Dakar

Sur invitation de son homologue de Port Antwerp International et suite au protocole d’accord signé le 2 mars 2018 entre leurs deux institutions, le Directeur Général du Port Autonome de Dakar, Monsieur Aboubacar Sedikh Bèye a effectué une mission de travail avec les acteurs portuaires opérant au Môle 1 du Port de Dakar.



Cette mission intervient pour donner suite au point du protocole relatif à la modernisation de cette infrastructure pour en faire un Terminal polyvalent en partenariat public-privé.



Sept sociétés et institutions dont MLT, SIMA, SNTT, ISTAMCO, Entrepôts Maliens au Sénégal, Syndicat des Auxiliaires de Transport du Sénégal, (SATS) et SEMPOS (Syndicats des entreprises de manutention des ports du Sénégal) ont pu visiter les installations de Sea Invest, partenaire technique de Port Antwerpen International aux ports de Gand et d’Anvers.



Cette démarche inclusive du Directeur Général du PAD, jugée inédite, a été unanimement saluée par les acteurs qui voient dans cet acte, une volonté d’ouverture, de transparence et d’implication du secteur privé dans les choix stratégiques pour moderniser l’infrastructure portuaire.



La délégation a ensuite effectué une séance de travail avec Sea Invest à son siège à Gand. Après une présentation du groupe, sur ses activités en Afrique, notamment en Côte d’Ivoire et au Sénégal, et sur ses projets dans le continent, des discussions ont été entamées tournant autour de l’envergure du projet de modernisation du Môle 1, l’identification des contraintes techniques et opérationnelles et le schéma du partenariat à envisager.



Les solutions techniques proposées par l’opérateur belge pour augmenter les cadences de chargement et de déchargement des marchandises en sacherie ou palettisées, ont séduit les acteurs qui ont unanimement donné leur accord de principe pour envisager un modèle de partenariat avec l’opérateur belge et le Port d’Anvers.



Le Directeur Général du PAD, accompagné de la délégation, a enfin rendu une visite de courtoisie à l’Ambassadeur du Sénégal en Belgique, Son Excellence Monsieur Amadou DIOP, qui suit de près ce dossier pour avoir accompagné le Premier Ministre belge, Monsieur Charles Michel, lors de sa visite de travail au Sénégal en mars 2018. Une visite qui avait abouti à la signature du protocole d’accord entre le Port Autonome de Dakar et le Port d’Anvers.