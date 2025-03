Le Directeur du Centre des Handicapés de Thiadiaye vole 27 millions FCfa, à 427 victimes Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Mars 2025 à 16:17 | | 0 commentaire(s)|

Théophile Diouf, directeur du Centre des handicapés de Thiadiaye, a écopé d’une peine de trois ans de prison ferme, pour avoir détourné plus de 27 millions FCfa, à 427 personnes en situation de handicap. En se présentant comme un intermédiaire auprès de partenaires canadiens censés leur fournir des financements, […] Sénégal Atlanticactu/ Escroquerie/ Serigne Ndong Théophile Diouf, directeur du Centre des handicapés de Thiadiaye, a écopé d’une peine de trois ans de prison ferme pour avoir détourné plus de 27 millions de FCFA à 427 personnes en situation de handicap. En se présentant comme un intermédiaire auprès de partenaires canadiens censés leur fournir des financements, il a trompé ces victimes, dont la plupart ont réuni l’argent par le biais de la mendicité. Récidiviste, il avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour des infractions similaires. En plus de sa peine, selon L’Obs, il devra restituer les sommes détournées et verser des dommages et intérêts aux plaignants.



Source : Source : https://atlanticactu.com/le-directeur-du-centre-de... Sénégal Atlanticactu/ Serigne Ndong

Accueil Envoyer à un ami Partager