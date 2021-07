Le Directeur général des Douanes rencontre les Unités de Ziguinchor Kolda et Sédhiou Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Juillet 2021 à 15:09 | | 0 commentaire(s)|

Le Directeur général des Douanes, Abdourahmane Dièye a entamé une tournée à travers laquelle il veut s’enquérir des conditions de travail des agents des Douanes et observer de visu l’exécution du service. Le Directeur général des Douanes s’est rendu dans la région douanière du Sud qui comprend la Subdivision de Ziguinchor (région administrative de Ziguinchor) […] Le Directeur général des Douanes, Abdourahmane Dièye a entamé une tournée à travers laquelle il veut s’enquérir des conditions de travail des agents des Douanes et observer de visu l’exécution du service. Le Directeur général des Douanes s’est rendu dans la région douanière du Sud qui comprend la Subdivision de Ziguinchor (région administrative de Ziguinchor) et la Subdivision de Kolda (régions administratives de Kolda et de Sédhiou), informe une note des services de la Douane. L’objectif principal de la visite est de partager avec les agents et leurs chefs locaux sa vision, les grandes orientations stratégiques de l’Administration des Douanes et les grands axes du Programme de modernisation de l’Administration des Douanes (PROMAD). “Il s’agira avec le PROMAD, de consolider les acquis par des dotations conséquentes de moyens à toutes les Unités douanières et de changer ainsi le visage de l’Administration sur une longue durée. Il en sera de même pour la révision du statut du personnel pour asseoir une véritable culture de performance et promouvoir la douane de demain”, souligne la note. Partout où il est passé, il a salué le comportement exemplaire des agents et les résultats satisfaisants realisés, precise la meme source.



