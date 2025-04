Le FMI invite le Sénégal à Washington pour évaluer les réformes économiques

À l’issue d’une rencontre avec le président Bassirou Diomaye Faye à Dakar, Abebe Aemro Selassie, directeur du département Afrique du FMI, a annoncé une prochaine étape dans la coopération entre l’institution et le Sénégal.



Les autorités sénégalaises sont attendues à Washington lors des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale. L’objectif : approfondir le dialogue sur les réformes économiques jugées « cruciales pour rétablir la stabilité budgétaire et stimuler la croissance au profit des Sénégalais », a précisé M. Selassie.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Le-FMI-invite-le-Senegal...