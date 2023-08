Le Festival du documentaire chinois 2023: Un pont culturel entre la Chine et le Sénégal Rédigé par leral.net le Mardi 22 Août 2023 à 17:59 | | 0 commentaire(s)| Ce mardi 22 août 2023 marque le coup d'envoi du "Festival du Documentaire Chinois 2023" à Dakar. La cérémonie d'ouverture, présidée par ZHANG Honghao, Conseiller Culturel de l'Ambassade chinoise au Sénégal, s'est déroulée en présence de Thierno Amadou Sy, Directeur de l'Agence de Presse Sénégalaise. Cet événement culturel d'envergure vise à approfondir les relations entre la République Populaire de Chine et le Sénégal. En outre, cette initiative, en partenariat avec les médias sénégalais, promet la diffusion de séries de films captivants sur Leral Tv, Rts, Dtv et la 2sTv, offrant ainsi un aperçu authentique de la vie quotidienne des populations chinoises. Au-delà de son objectif de renforcement de la coopération sino-sénégalaise, ce festival témoigne d'un rapprochement culturel entre les deux nations, soulignant une dimension essentielle des relations bilatérales.



