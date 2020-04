Le Fonds de riposte contre le Covid-19 sera géré par une personne indépendante (Macky Sall) Le comité chargé de gérer le Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 sera dirigé par une personnalité indépendante, a annoncé vendredi, le président de la République.

‘’ Je viens de créer un comité de pilotage, qui sera dirigé par une personnalité indépendante et composé de membres du Parlement (…) et de la Société civile ’’, a déclaré Macky Sall dans une interview avec France 24 et RFI.



M. Sall dit déplorer la polémique sur la sélection des fournisseurs des denrées alimentaires distribuées par l’Etat aux populations pour réduire les effets économiques et sociaux de la pandémie de coronavirus. Il a fustigé un débat ‘’ au ras des pâquerettes ’’.



Les sociétés qui ont proposé les meilleures offres ont été choisies, et il en est de même pour les transporteurs désignés pour l’acheminement des vivres, a soutenu vendredi, le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, Mansour Faye.



Il dément ainsi les accusations faites par des voix qui se sont élevées pour déplorer l’‘ ’opacité ’’ de la sélection des fournisseurs.



Deux sociétés appartenant à l’homme d’affaires Rayan Hachem ont été mises en cause. L’homme d’affaires a rejeté les accusations, affirmant n’avoir ‘’ rien à cacher ’’.









