"Le Football et le Basket Sénégalais sont pris en otage par des ..." Me El Hadj DIOUF

Aux yeux de Me Elhadji, le football et le basket sénégalais sont pris en otage dans ce pays. Il s'explique : « Lorsque l'équipe nationale a été battue au Ghana, quand le ministre feu Issa Mbaye Samb était tombé malade ; nous avons demandé, exigé et obtenu le départ de l'équipe de Mbaye Ndoye, les gens ont démissionné, les résultats étaient insuffisants, l'humiliation était à son comble ». Selon lui, ils avaient créé le comité de consultation des présidents des clubs et le comité de normalisation. Mais, poursuit la robe noire, les éléments de ce comité de concertation, « ont pris en otage le football sénégalais ».



