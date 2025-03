Le Général Mbaye Cissé à Abuja, pour participer à la 43e réunion des chefs des armées des pays de la CEDEAO Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Mars 2025 à 15:26 | | 0 commentaire(s)|

Le chef d’Etat-major général des armées sénégalaises, le général Mbaye Cissé, participent à la 43e réunion ordinaire du comité des chefs d’Etat-major de la CEDEAO, ouverte mardi à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, a-t-on appris de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA). L’examen de la situation sécuritaire générale de la région ouest-africaine, les défis sécuritaires liés au retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de l’organisation communautaire figurent parmi les sujets sur lesquels les participants vont plancher, souligne la DIRPA dans un message publié sur le réseau social X. Les chefs d’Etat-major des armées des pays de la CEDEAO vont également discuter de l’état de mise en œuvre des recommandations de leur 42e réunion qui s’était tenue le 7 août 2024, indique la même source. A Abuja, le chef d’Etat-major des armées sénégalaises a rencontré le général Matar Diop, le chef d’Etat-major de la Force en attente de la CEDEAO, et le colonel Ndiagne Diouf, commandant de la Mission de la MICEGA, la mission de la CEDEAO déployée en Gambie, selon la DIRPA. La 43e réunion ordinaire du comité des chefs d’Etat-major de la CEDEAO doit s’achever jeudi à Abuja.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-79271-le-gnral-mbaye...

