Le Gombo : un remède naturelle contre le diabète et le cholestérol. Voici comment le préparer Appelé scientifiquement « Hibiscus esculentus » ou « Abelmoschus esculentus », le gombo est généralement cultivé dans les régions tempérées tropicales et est originaire d'Afrique. Il se distingue des autres aliments par sa forme, sa couleur verte, sa texture collante et les petits grains qu’il contient. Cependant, au-delà de ses utilisations culinaires, de nombreuses études ne cessent de vanter les vertus extraordinaires de cette plante sur la santé. Zoom sur cet aliment aux innombrables bienfaits.

Grâce à sa saveur et son gout unique, le roi des légumes africains peut être utilisé dans les salades, les bouillons ou les ragoûts. S’il est apprécié par de nombreuses personnes, c’est parce que le gombo est pauvre en calorie et contient également un excellent patrimoine nutritionnel avec une bonne teneur en eau, en fibres, en minéraux (potassium, magnésium, cuivre, calcium…) et en vitamines A, B, C et K. C’est donc la combinaison de tous ces composants qui font de cet aliment un puissant remède contre de nombreux problèmes de santé.



Le gombo ajuste le taux de cholestérol :



Si vous avez besoin de diminuer ou prévenir votre taux de cholestérol, le gombo est l’aliment indiqué, car il empêche l’accumulation des graisses dans le sang et équilibre le taux de cholestérol selon une étude élaborée en 2015



Contrôle le diabète :



Le gombo arrive à contrôler le taux glycémique dans le sang en inhibant l’alpha-glucosidase, principal responsable de l’absorption du glucose dans le tractus gastro-intestinal. En effet, les graines du gombo selon une étude publiée en 2013, permettrait de réduire la glycémie et donc serait un aliment antidiabétique. De plus, une autre étude a mis l’accent sur l’efficacité de la myricétine, une substance régulant le niveau de sucre du sang, en les transférant dans les muscles.



Renforce le système immunitaire et corrige la vision :



Le gombo est un super-aliment pour la correction de la vue et l’activation du système immunitaire. En effet, la vitamine C contenue dans le gombo permet de booster l’efficacité des globules blancs en leur fournissant l’énergie dont ils ont besoin, ce qui renforce davantage la défense immunitaire. Par ailleurs, une étude a démontré que les antioxydants de cet aliment comme par exemple les flavonoïdes, la pectine, les acides aminées permettraient de ralentir le vieillissement des cellules et donc de réduire les troubles de la vision.



Aliment antifatigue :



Si vous souffrez de fatigue c’est juste que votre organisme manque cruellement d’énergie. Ainsi, la consommation du gombo peut vous être d’une grande utilité. Selon une étude publiée dans le MDPI (Molecular Diversity Preservation International), ce sont les polyphénols et les flavonoïdes qui sont responsables de l’activité antifatigue de cet aliment. En effet, ils réduiraient le niveau d’acide lactique dans le sang, donnerait de l’énergie à l’organisme, tout en assurant le stockage du glycogène dans le foie.



4- Solution contre les petites faims :



Contenant des fibres, le gombo est un aliment très intéressant qui permet de réduire les petites faims. Ainsi, si vous consommez régulièrement le gombo, vous vous sentirez de plus en plus rassasié, ce qui est très bien si vous désirez perdre du poids facilement.



5- Nettoie la peau :



C’est un aliment polyvalent, améliorant même la qualité de la peau. En effet, les flavonoïdes du gombo lui permettent de lutter contre le vieillissement prématuré des cellules de la peau et de limiter les effets destructeurs des rayons UV-B. Ainsi, vous constaterez que votre peau s’adoucit.



6- Evite la gastrite :



Le gombo fait partie des aliments mucilagineux capables de lutter contre les problèmes de gastrite. Selon une étude de 2014, le gombo empêche l’absorption des bactéries H-Pylon dans l’intestin, responsables des irritations et inflammations gastriques. De plus, une autre étude de 2018 indique que le gombo protégerait contre les troubles gastriques et donc réduirait les risques des ulcères gastriques.



Ainsi, au vu de ses nombreux avantages sur la santé, c’est un aliment sain qui devrait figurer plus souvent dans notre assiette.

