Le Groupe Managem annonce la finalisation de l'acquisition du projet Boto et d’autres actifs miniers aurifères au Sénégal.

<<Le Groupe Managem a le plaisir d'annoncer la finalisation de l'acquisition des actifs miniers suivants au Sénégal : 90 % de la mine d’or en construction de Boto (les 10% restants étant détenus par le gouvernement du Sénégal), 100% des actifs d'exploration de Boto West, Senala West, Daorala ainsi qu’une participation dans le permis d’exploration de Senala dans le cadre d’un " Option Agreement " avec Oriole – EMC>>, soutiennent les responsables de Managem.



Selon eux, ces actifs ont été acquis pour une considération globale de 197 millions de dollars américains dont 30 seront payés en différé. " Cette transaction au Sénégal contribue à renforcer notre présence en Afrique de l’Ouest avec un projet en cours de construction qui consolidera à court terme la production d’or de notre groupe>>, ajoute la direction du groupe Managem. En outre, la transaction permettra, selon elle, de confirmer le positionnement de leader régional dans l’extraction d’or.



<<Nous souhaitons la bienvenue aux équipes basées au Sénégal au sein du groupe Managem et nous nous réjouissons de faire avancer ces projets et d'assurer leur succès futur" a déclaré Imad TOUMI, Président Directeur Général de Managem.



Selon toujours, la direction du groupe Managem, l’acquisition des actifs miniers d’IAMGOLD en Guinée et au Mali devrait intervenir au 3ème trimestre 2023.



Managem est un groupe minier panafricain qui développe et exploite depuis plus de 90 ans un portefeuille diversifié et équilibré entre l’or et les métaux de la transition énergétique. Le groupe est présent sur l’ensemble du cycle minier, de l’exploration à la commercialisation des métaux. Selon ses responsables, le groupe emploie 6 000 personnes, opère dans 6 pays africains, dont le Maroc et est déterminé à maintenir sa culture d'exploitation minière responsable dans le cadre de toutes ses activités en respectant des normes et standards internationaux en matière de protection de l'environnement, de pratiques sociales et de gouvernance, y compris son engagement Zéro Incident et Accident. Le Groupe Managem est détenu majoritairement par Al Mada, un fonds d’investissement privé panafricain. Selon la direction du groupe minier, le nom « Al Mada » s’accompagne d’une signature : « Positive impact », traduisant l’attachement du fonds à favoriser un investissement « utile ».





