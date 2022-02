Le Groupe de Réflexion pour la Paix en Casamance déplore l'attaque rebelle en Gambie et demande la libération sans condition, des prisonniers

Suite aux affrontements du 24 janvier 2022 ayant opposé des troupes de l’armée nationale sénégalaise en mission de la CDEAO en Gambie aux éléments armés du Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC), le Groupe de Réflexion pour la Paix en Casamance (GRPC ) déplore ces événements et s’incline devant la mémoire des personnes tuées, et présente ses condoléances attristées à l’armée nationale et aux familles éplorées, renseigne un communiqué.



Le GRPC prie également pour un prompt rétablissement des victimes blessées, et demande la libération sans condition, des prisonniers. Le GRPC souhaite que cet événement ne puisse pas freiner le processus de paix en cours, dont le dénouement, tout proche, laissait entrevoir de belles perspectives de règlement de la crise en Casamance par le dialogue.



Le GRPC : 1- Invite tous les acteurs pour la paix en Casamance à la sérénité, à la responsabilité et à l’engagement pour un règlement de la crise par le dialogue, 2- lance un appel à une gestion intelligente de la situation créée par ces incidents. 3- Le GRPC recommande : - la mise en œuvre d’actions concrètes pour faire cesser la coupe de bois au niveau des forêts de la Casamance en assurant une plus grande surveillance de ces forêts grâce à un dispositif renforcé et efficace, - l’élaboration par le Gouvernement d’un plan de paix pour le développement de la région et conduit par les organismes tels que l’ANRAC, le PEDC (Projet de Développement Economique de la Casamance), le PUDC, le PUMA, et PROMOVILLES, - l’implication des populations de la région sud dans le processus de paix, en vue d’une prise en compte adéquate de leurs préoccupations.



Le GRPC, pour sa part, continuera à jouer son rôle de facilitation et d’accompagnement du processus de paix en Casamance, à travers ses contacts et ses activités de sensibilisation notamment au niveau des populations. Le GRPC invite toutes les forces vives de notre pays, à s’approprier la quête de paix et à contribuer par un sursaut de dépassement de leurs divergences politiques et la conjugaison des efforts des uns et des autres à son instauration définitive pour permettre au Sénégal réconcilié avec toutes ses filles et tous ses fils de faire face, avec succès et dans l’unité, aux nombreux défis de son développement économique et social.





Fait à Dakar, le 3 février 2022







