Accueil Envoyer Partager sur facebook Le Kenya installe la première centrale solaire qui transforme l’eau de mer salée en eau potable Rédigé par Mamadou Mangane le 2 Décembre 2019 à 10:28 L’organisation non gouvernementale « givepower » a installé la toute première centrale solaire de transformation de l’eau de mer salée en eau portable à Kiunga, un petit village du Kenya.

La centrale solaire utilise un système de filtration qui dessale le liquide saumâtre pour produire assez d’eau portable pour 35 000 personnes chaque jour.





Alimentés par l’énergie solaire, les systèmes de dessalement sont logés dans des conteneurs d’expédition de 20 pieds. Ils peuvent produire 50 kilowatts d’énergie et alimenter deux pompes à eau. Ils transforment chaque jour 75 000 litres d’eau saumâtre et/ou d’eau de mer en eau propre et potable. L’usine peut fournir de l’eau portable sur une période de 20 ans.



Selon l’Organisation mondiale de la santé, 844 millions de personnes dans le monde n’ont pas accès à l’eau potable et parmi elles, plus de 300 000 enfants meurent chaque année de maladies d’origine hydrique. 2 milliards de personnes vivent actuellement dans des régions où l’eau est rare et jusqu’à 3,5 milliards pourraient en souffrir d’ici 2025.



Selon Hayes Barnard, fondateur de président de Givepower, l’humanité doit agir rapidement pour faire face à la crise mondiale de l’eau à laquelle le monde en développement est confronté.



« Grâce à notre expérience dans le domaine de l’énergie propre hors réseau, donner de l’énergie peut immédiatement aider en déployant des solutions de parcs solaires pour sauver des vies dans les régions du monde qui souffrent d’une pénurie d’eau prolongée », a-t-il déclaré.



L’ONG a fourni plus de 2 650 systèmes d’énergie solaire aux écoles, hôpitaux et villages de 17 pays en développement.





Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > En Inde, le viol collectif suivi du meurtre d’une jeune femme révolte la population Maroc: Un étudiant guinéen violemment agressé