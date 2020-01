Le Keur Gou Mac de Cheikh Ahmadou Bamba je vous ai montré il y a quelques jours une photo très similaire montrant la mosquée de Diourbel. En voici une autre, extraite d’un magazine, dont le plan est un peu plus élargi, qui permet de découvrir les concessions alentours. Ce ne sont pas de simples concessions dont il s’agit ici, mais de Keur Gou Magg, dans le quartier Boukhatoul Moubaraka, un domaine alloué au Cheikh Ahmadou Bamba, qui y vivait avec sa famille et ses talibés sous un regime de résidence surveillée.



Rédigé par leral.net le Mardi 21 Janvier 2020 à 02:43 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos