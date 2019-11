Le Khalife des Tidianes sur Déthié Fall : «C’est un homme correct, pondéré» Le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour a fait un témoignage émouvant à l’endroit de Déthié Fall. C’était hier, lors du Ziar des leaders du nouveau Cadre de concertation de l’opposition en gestation.



« Dethie Fall est quelqu’un que je suis de loin. Je l’apprécie beaucoup. Il est correct, discipliné et pondéré. Je l’ai une fois rencontré quelque part. J’ai discuté de lui avec un fidèle qui m’est proche. Il m’a confirmé qu’il incarne toutes les vertus que j’ai dites de lui. D’ailleurs il me rendait compte de tout ce que faisait Déthié », a confié Serigne Babacar Sy Mansour.

Actusen.sn

