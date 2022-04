Le Khalife général des Khadres, Cheikhna Cheikh Ayah n’est plus ! Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Avril 2022 à 18:15 | | 0 commentaire(s)|

’C'est une triste nouvelle pour la Ummah Islamique et particulièrement la communauté Khadriya. Le Khalife général, Cheikhna Cheikh Ayah n’est plus. Le saint homme a été rappelé à Dieu, dans la nuit du samedi au dimanche 17 avril à Nimzatt, en Mauritanie, renseigne Dakaractu. Cheikhna Cheikh Ayah Aidara avait succédé à Cheikh Bounama Aidara, il était le huitième khalife de la communauté Khadriya.





Source : Source : https://www.jotaay.net/Le-khalife-General-des-Khad...

Accueil Envoyer à un ami Partager