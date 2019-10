Accueil Envoyer Partager sur facebook Le MIT est en train de revoir sa relation avec la start-up d'Amnesty International SenseTime, l'une des entreprises de technologie chinois sur la liste noire des États-Unis Rédigé par Hacker Fofana le 9 Octobre 2019 à 19:18 Le Massachusetts Institute of Technology a déclaré qu'il examinait la relation de l'université avec SenseTime,L'une des huit entreprises technologiques chinoises inscrites sur la liste des entités américaines hier pour leur rôle présumé dans les violations des droits de l'homme perpétrées contre des groupes de minorités musulmanes en Chine.

Un porte-parole du MIT a déclaré à Bloomberg que «le MIT dispose depuis longtemps d'une fonction de contrôle des exportations robuste qui accorde une attention particulière aux réglementations et à la conformité en matière de contrôle des exportations. Le MIT examinera toutes les relations existantes avec les organisations ajoutées à la liste d'entités du département américain du Commerce et modifiera les interactions, le cas échéant. "



Un représentant de SenseTime a déclaré à Bloomberg: «Nous sommes profondément déçus de cette décision du département américain du Commerce. Nous travaillerons en étroite collaboration avec toutes les autorités concernées pour bien comprendre et résoudre la situation. "



Les entreprises figurant sur la liste noire comprenaient plusieurs des plus importantes startups chinoises en matière d'IA et des entreprises qui ont fourni des logiciels à des systèmes de surveillance de masse qui auraient pu être utilisés par le gouvernement chinois pour persécuter des Ouïghours et d'autres groupes de minorités musulmanes.



On estime que plus d'un million de Ouïghours sont actuellement détenus dans des camps de détention , où des observateurs des droits de l'homme rapportent avoir été soumis à des travaux forcés et à des actes de torture.



SenseTime, la startup en matière d'IA la plus prisée du monde, a fourni au gouvernement chinois un logiciel pour son système de surveillance national, y compris des caméras de vidéosurveillance. Ce fut la première entreprise à se joindre à une initiative Intelligence MIT quête lancée l' année dernière dans le but de « driv [ant] des percées technologiques dans l' IA qui ont le potentiel pour faire face à certains des plus grands défis du monde. » Depuis lors, il a fourni des fonds pour 27 projets de chercheurs du MIT .



Plus tôt cette année, le MIT a mis fin à ses relations de travail avec Huawei et ZTE suite à de prétendues violations des sanctions. Accueil Partager sur facebook



