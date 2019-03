Le Magal de Porokhane célébré ce 29 mars

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Mars 2019 à 14:54

La 67e édition du Magal de Porokhane sera fêtée le 29 mars prochain. Dans la cité religieuse où repose la mère du fondateur du mourisdime, les préparatifs pour la réussite de ce rendez-vous important pour la communauté mouride, vont bon train. L’Etat n’est pas en reste, aussi, dans cette préparation. Tous les engagements qu’il a pris sont en train d’être réalisés par ses services déconcentrés.



Une affirmation du président du Comité d’organisation du Magal de Porokhane, Serigne Bassirou Mbacké. « Après une évaluation des différents engagements pris lors du Comité régional de développement (CRD), nous sommes satisfaits des dispositions prises par le gouverneur et l’ensemble des services étatiques pour le bon déroulement de l’événement », a-t-il dit au terme d’une réunion d’informations sur les préparatifs.



Il s’est réjoui des engagements renouvelés des services techniques de la région avec notamment, la police qui a prévu selon lui de déployer 2000 éléments pour la sécurisation des pèlerins. Les policiers vont assurer le jalonnement des grands axes de la cité religieuse, a assuré Serigne Bassirou Mbacké. Quant aux sapeurs-pompiers, un déploiement de 130 éléments, 17 véhicules et 3 fourgons d’incendie est prévu.

