Le Maire de Grand-Yoff envoie le nutritionniste du Samu municipal Abdoulaye Malick Guèye au… frigo

Abdoulaye Malick Guèye, délégué syndical appartenant à la centrale FGTS de Sidya Ndiaye est une victime de Madiop Diop, maire de Grand-Yoff. Alors qu’il était en poste au SAMU municipal en qualité de nutritionniste, il n’a eu que le tort de s’adresser au maire pour avoir réclamé, le 23 février dernier, les salaires des employés qui n’avaient pas été payés depuis le mois de janvier.



En sus, il avait rappelé au maire Madiop Diop que, conformément au code du travail, il n’avait jamais procédé à l’avancement des travailleurs et qu’en plus, le redéploiement du personnel prévu avec l’Acte 3 de la décentralisation n’a jamais été effectué. C’est juste en faisant cette réclamation en tant que délégué du personnel accrédité à Grand-Yoff par sa centrale qu’il a fait l’objet d’une mesure discriminatoire. Parce que cela n’a pas eu l’heur de lui plaire, le maire, Madiop Diop, l’a derechef affecté du Samu Municipal au poste de santé de Khar Yalla où il se tourne les pouces depuis le 15 mars dernier.



Abdoulaye Malick Guèye dont il s’agit est nutritionniste de son état dont le SAMU, qui accueille des parturientes, des bébés et d’autres types de patients qui ont besoin d’une nourriture spécifique a forcément besoin. Mais le poste de santé de Khar Yalla n’accueille pas – ou très rarement des patients dont le régime alimentaire doit être surveillé de près. Depuis le 15 mars donc, A. Malick Guèye, pour avoir fait son travail de syndicaliste, est victime de la toute-puissance d’un maire qui ne doit son poste qu’à la bienveillance de Khalifa Sall.