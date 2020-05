Le Maire de Guédiawaye testé positif et hospitalisé: voici comment Aliou Sall a chopé le virus… On en sait un peu plus sur la transmission du Coronavirus à Aliou Sall, le Maire de Guédiawaye et frère du président Macky.

Oui, après la nouvelle tombée annonçant son hospitalisation à Dalal Jaam de Guédiawaye, Leral a essayé d’en savoir un peu plus sur la cas positif de Aliou Sall.

Et selon les informations reçues, c’est Mme Aissata Sall sa seconde épouse qui lui a refilé le virus du Coronavirus. Oui, lorsque le maire de Guédiawaye a découvert que son épouse a été testée positive au virus Corona, on lui a fait un test dont il est revenu lui aussi positif.

Mais d’après des sources proches de la famille, c’est le chauffeur de son épouse Aissata qui a chopé le Corona virus ailleurs , pour ensuite le transmettre.

Comment l’a-t-il chopé ? On a saura plus amplement demain, mais il y a de forte chance qu’il soit un cas communautaire, autrement d’origine inconnue



