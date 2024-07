Le Maire de Ngourane, Cheikh Déthialaw Seck, soutient la 18e édition de l'Initiative "Kébé Santé"

Un Accès Précieux à des Soins Spécialisés

"Kébé Santé" a permis aux résidents de Ngourane et des environs de consulter divers spécialistes, notamment des gynécologues, des ophtalmologues, et des dentistes, sans avoir à faire de longs trajets vers des centres médicaux distants. Cette opportunité d'accéder localement à des services de santé avancés est saluée par le maire, qui souligne l'importance de cette initiative pour la communauté.



Un Engagement Fort pour la Santé Locale

Cheikh Dethialaw Seck a mis en avant la santé comme une priorité personnelle et a déclaré :



"La santé est l'une de mes priorités. Nous avons rénové et équipé les cases de santé autrefois abandonnées dans notre commune pour garantir un accès aux soins médicaux appropriés pour tous les résidents de Ngourane."



Réhabilitation des Cases de Santé

Les efforts du maire pour rénover et équiper les structures de santé locales visent à améliorer l'accès aux soins pour les habitants de Ngourane. Ces efforts comprennent :



Rénovation des Infrastructures : Les cases de santé, autrefois en état de délabrement, ont été réhabilitées pour offrir un environnement sûr et fonctionnel pour les patients.

Équipement Médical : Les centres de santé ont été équipés de matériel médical moderne pour permettre un diagnostic et un traitement efficaces.

Impact sur la Communauté

La 18e édition de "Kébé Santé" a démontré l'impact positif des soins de santé accessibles sur la qualité de vie des résidents de Ngourane. En apportant des services médicaux spécialisés directement dans la communauté, l'initiative réduit les obstacles liés aux déplacements et améliore le bien-être général.



Le soutien de Cheikh Dethialaw Seck à "Kébé Santé" et ses efforts pour renforcer les infrastructures de santé locales illustrent son engagement envers l'amélioration des conditions de vie dans sa commune. En garantissant un accès aux soins de santé pour tous, ces initiatives contribuent significativement au développement social et à la santé publique dans la région.