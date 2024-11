Le Mali ferme une télévision privée locale

Les autorités dominées par les militaires au Mali ont décidé de fermer la télévision privée locale Joliba TV News, après une récente plainte du Burkina Faso contre cette chaîne, a appris l'AFP vendredi auprès de la chaîne locale.



La Haute autorité de la communication (HAC) malienne a pris la décision de fermer Joliba TV News en lui retirant sa licence, a dit à l'AFP un responsable de la chaîne sous couvert de l'anonymat. La mesure sera exécutoire dès le 26 novembre, a affirmé la même source.



La mesure survient après une plainte le 12 novembre du Conseil supérieur de la Communication du Burkina Faso contre Joliba TV News. Cette plainte faisait suite à la sortie de Issa Kaou N'Djim, figure politique malienne connue pour avoir soutenu le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, avant de prendre ses distances.



M. N'Djim avait tenu, lors d'une émission sur cette télévision locale, "des propos jugés gravissimes" par Ouagadougou, contre les militaires au pouvoir dans ce pays voisin du Mali.



Par ses propos, M. D'Djim a remis en cause "la énième tentative de déstabilisation du Burkina Faso" en affirmant qu'elle "n'est qu'un montage", avait estimé l'autorité de régulation des médias du Burkina Faso.



Cette dernière avait prié la HAC malienne "de réserver toute suite qu'elle jugera appropriée à la diffusion de cette émission". La HAC avait ensuite reproché notamment à la télévision privée des "violations de l'éthique et de la déontologie" et une "atteinte à un chef d'Etat étranger", selon des sources proches de cet organe.



M. N'Djim a été placé sous mandat de dépôt à Bamako le 13 novembre pour "offense commise publiquement envers un chef d'Etat étranger". Il doit être jugé le 23 décembre.



L'ancien Premier ministre malien Moussa Mara dit avoir appris avec "une profonde tristesse mais également une grande inquiétude" la décision de la HAC, dans un texte publié sur Facebook.



Il invite le régime malien "à oeuvrer à garantir (les) libertés (de la presse et d'opinion) et à les protéger car sans elles, aucune stabilité sociale, politique ou institutionnelle ne sera durable".



Le Mali et le Burkina Faso, tous deux dirigés par des régimes militaires à la suite de putschs entre 2020 et 2022, ont pris des mesures répressives contre la presse, suspendu l'accès ou la diffusion de plusieurs médias - notamment étrangers - et réduit au silence ou emprisonné des journalistes et autres voix critiques.



Ils ont fondé avec le Niger une confédération, l'Alliance des États du Sahel (AES).

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Le-Mali-ferme-une-televi...