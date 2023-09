Le Maouloud et la rentrée scolaire : Un double défi financier pour les familles sénégalaises Rédigé par leral.net le Samedi 23 Septembre 2023 à 21:48 | | 0 commentaire(s)| Avec seulement une semaine d'intervalle entre le Maouloud et la rentrée des classes, les familles au Sénégal se trouvent confrontées à d'importantes charges financières. Nous sommes allés à la rencontre des pères et mères de famille au niveau du marché de Petersen, pour comprendre comment ils vivent cette situation. Pour beaucoup, cette coïncidence pose des problèmes financiers, notamment en ce qui concerne le commerce qui connaît une baisse d'activité pendant cette période chargée.





