Le Ministre Moustapha Guirassy revisite son école primaire Rédigé par leral.net le Lundi 3 Juin 2024 à 21:22 | | 0 commentaire(s)| Le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Guirassy, a effectué ce lundi 3 juin une visite à son ancienne école primaire, Mbaye Diagne Degane, située à Médina 3. Cette visite, qui s'est déroulée en présence de son ancienne institutrice, Mme Sophie Diagne Mbodji, et du maire de la commune, Bamba Fall, a été l'occasion pour le ministre de revenir sur les lieux qui ont forgé son parcours éducatif et de souligner l’importance des enseignants dans la formation des futurs leaders.

Après cette visite, le ministre s'est rendu à l'école Verbo Tonal de Dakar. Il s'agit de sa première sortie depuis sa prise de fonction.



Au cours de cette visite, Moustapha Guirassy a rappelé l'importance de l'école dans la transformation du pays, en insistant sur l'intégration du digital, de l'intelligence artificielle et du développement durable dans l'éducation.

Accueil Envoyer à un ami Partager