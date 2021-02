Le Mouvement des élèves et étudiants républicains dénonce la visite de Ousmane Sonko à l'Ucad Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Février 2021 à 10:01 | | 0 commentaire(s)| Le Mouvement des élèves et étudiants républicains( Meer) dénonce la visite de Ousmane Sonko à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ((Ucad). Selon Emmanuel Sène et Cie, le leader du Pastef a créé un rassemblement au sein de ce temple du savoir, en cette période marquée par la pandémie de la covid-19 alors que les priorités sont ailleurs. Ils condamnent "son comportement irresponsable...".



Accueil Envoyer à un ami Partager