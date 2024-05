Le Mystère des Tombes des Anciens Souverains Wolof Dans l’histoire des royaumes wolof, la question de la sépulture des souverains, ou Damel, est entourée d’un mystère profond. Il est presque impossible de trouver la tombe d’un ancien Damel. Pourquoi cette énigme persiste-t-elle ? La réponse réside dans des traditions et des croyances ancestrales soigneusement préservées.



La Mort du Damel : Un Secret Bien Gardé

À la mort d'un Damel, les rituels funéraires wolof sont marqués par une grande discrétion et un secret scrupuleusement maintenu. Pendant au moins huit jours, la mort du Damel est tenue secrète. Ce délai n’est pas arbitraire ; il est méticuleusement utilisé pour enterrer le souverain dans la plus grande discrétion possible. La raison de ce secret est stratégique et profondément ancrée dans les croyances et la politique du royaume.



La Crainte des Gris-gris et des Conflits de Succession

Le lieu de sépulture d'un Damel est enveloppé d'un mystère épais, car il existe une croyance selon laquelle une branche rivale pourrait utiliser les restes du défunt, notamment une omoplate, pour créer un gris-gris (talismans ou amulettes) puissant capable de lui conférer le trône. Cette croyance en la magie et les pouvoirs mystiques des restes royaux est suffisamment puissante pour influencer les pratiques funéraires et justifier des mesures de précaution extrêmes.



Les Funérailles de Substitution : Une Tradition Trompe-l'Œil

Après avoir enterré discrètement le Damel, les Wolofs organisent des funérailles officielles avec tout le faste requis. Un mannequin, habillé des vêtements du défunt, est utilisé pour cette cérémonie. Ce mannequin est transporté par la porte arrière (Pott) et confié à la terre lors de rites publics. Les chefs et le peuple se rassemblent en foule pour honorer ce simulacre de funérailles. Ce subterfuge permet de préserver le secret de la véritable sépulture tout en respectant les traditions et en rassurant la population sur la continuité du pouvoir et des rituels.



Une Pratique Préventive

Ces pratiques servent à prévenir toute tentative de déstabilisation du royaume par des factions rivales. En gardant la tombe du Damel secrète, les Wolofs protègent non seulement la paix et la stabilité du royaume, mais aussi la sacralité et le respect dus au défunt souverain.



La quasi-impossibilité de trouver les tombes des anciens souverains wolof découle de traditions complexes mêlant stratégie politique, croyances mystiques et respect des rites funéraires. Ce mystère, soigneusement entretenu, est un témoignage de la richesse culturelle et historique du peuple wolof, mettant en lumière leur profond respect pour la continuité et la protection de leur héritage royal.

