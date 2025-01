Le Nigeria met en garde ses voyageurs à destination de l’Australie contre un risque de « discrimination » Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Janvier 2025 à 11:02 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-Le Nigeria répond aux préoccupations soulevées par un avertissement publié par le ministère australien des Affaires étrangères, qui déconseille fortement les voyages vers le pays le plus peuplé d'Afrique, en raison des risques accrus de kidnappings et de terrorisme. Sur le site Smartraveller du ministère australien des Affaires étrangères, l'avertissement est sans équivoque : il est fortement déconseillé de se rendre au Nigeria, « y compris dans la capitale Abuja », « du fait d'une situation sécuritaire volatile, de menaces de terrorisme, de kidnapping, de crime violent et de troubles sociaux » Les voyageurs sont appelés à éviter complètement 24 des 36 États fédérés du Nigeria. Cette recommandation concerne en particulier toutes les régions du nord-est, du nord-ouest et du sud-est du pays, ainsi que le Territoire de la capitale fédérale, où se situe Abuja. Mais la réplique nigériane ne s'est pas fait attendre, via un communiqué, via un communiqué sur X, où le ministère a demandé aux Nigérians arrivés en Australie de « se montrer prudents face à l'augmentation d'incidents antisémites ou islamophobes […] liés au contexte international » et qui accroissent « le risque de violence » dans ce pays d'Amérique du Nord. Les autorités nigérianes pointent aussi des « cas de discrimination, de harcèlement ou d'insultes envers les étrangers » dans certaines villes australiennes. https://x.com/NigeriaMFA/status/1874162675388973440?t=HoPZEup1U84-GMuX8n49yw&s=19



