Le Oualo réclame ses enfants: Solidarité avec Anta Sarr Diacko

Anta Sarr Diacko fait la fierté du Oualo : elle est le troisième pilier du triangle hissé au plus haut sommet de la République et dont Mankeur Ndiaye et Mouhamadou Makhtar Cissé sont les bases.

Ainsi, Dagana est bien représenté au sein du Gouvernement avec trois fortes têtes, celles de Mankeur Ndiaye, Ministre en charge des Industries extractives, de Madame Anta Sarr Diako, à la Solidarité nationale, et de Makhtar Cissé ayant évolué à toutes les stations de responsabilités, de la direction de la Douane à celle de la Sénélec, après un passage au cabinet du président de la République dont il a été le directeur. D'autres fils du terroir occupent d'importantes fonctions à des niveaux enviables.



Désireux de renforcer la fierté légendaire de ses fils, le Oualo se regarde : du Ndiambour au Baol, du Cayor au Sine, du Saloum à la Sandougou, de la Casamance à la Diaspora, il se met en perspective, appelle ses ressortissants à la vigilance devant les exactions et ressentiments dont certains font l'objet à Dakar et ailleurs.



Aussi les fils cherchent-ils à ressouder les liens...en utilisant tous les moyens possibles, des plus anciens aux plus raffinés.



Diomboss Diaw précise ainsi par tweeter depuis la Pologne, où il dirige la section commerciale de l'ambassade du Sénégal comment, depuis 1992 avec le ministre Mankeur Ndiaye et d'autres, ils ont mis pied sur pied l'Association pour la Renaissance du Oualo (Apro), qui a pris son envol en 1996 sous la nouvelle appellation de Cercle d'Études pour la Renaissance du Oualo (Cero).



Cette recherche grégaire a été le ciment ayant consolidé et raffermi les liens entre Originaires et Ressortissants dans leur migration interne et externe ; elle a un soubassement cultuel, culturel, économique,scientifique, politique, social et autre.



Au-delà de l'Union nationale des Originaires du Oualo (Unoo), plusieurs segmentations récentes ont vu le jour : «Mbodj Family», la «Grande Famille Mbodj», «Oualo Family», etc...



Ces mouvements associatifs sont des lieux d'identification, d'appartenance, de sécurisation, de solidarité, de décisions ; petits ruisseaux individuels partis d'un ensemble territorial commun, les membres de ces associations ont repris la même attitude grégaire au gré des migrations, internes ou internationales car des répliques exactes existent aussi au niveau de la Diaspora, principalement en Amérique du Nord et en Europe, pour des raisons historiques, mais aussi de plus en plus vers l'Asie et l'Extrême-Orient, dans une intuition originale des résidences de demain. Et parce que ces creusets sont un puissant levier économique de solidarité entre membres et parents du terroir, ils sont aussi un lieu de décisions que tout détenteur de pouvoir ou de parcelle de pouvoirs devrait aimer connaître et approcher.