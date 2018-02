Le Pds exige la démission d'Aly Ngouille Ndiaye et sa radiation de la Fonction publique

Le Comité Directeur du Parti démocratique sénégalais est très remonté contre le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, qui aurait déclaré dans une télévision de la place (2stv,Ndlr), qu’il va faire réélire le président Macky Sall dès le 1er tour de la présidentielle de 2019.



“J’ai la ferme intention de travailler pour que le Président Macky Sall gagne au 1er tour de l’élection présidentielle du 24 février 2019. Pour cela, d’abord, je ferai inscrire tous ceux qui veulent voter pour Macky Sall. Je m'emploierai pour qu'ils récupèrent leurs cartes d'électeurs et je les aiderai à aller voter pour Macky Sall. Et quand je le dis, vous pouvez me croire. Car même si je n’ai pas duré dans le champ politique, je ne m’engage jamais dans le vide “, aurait affirmé le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.



Suffisant pour le Pds de conclure qu’ il a déclaré que son problème n’est pas de faire en sorte que tous les Sénégalais puissent disposer de leurs cartes d’électeurs mais qu’il s’occupe exclusivement des électeurs de l’APR, qui doivent faire réélire son candidat, Macky Sall.



«Déjà empêtré dans le scandale d’Arcelor/Mittal où, en complicité avec Macky SALL, il a fait perdre des milliers de milliards CFA à notre pays et ne doit son impunité que du fait de l’existence du régime corrompu de Macky SALL, il vient de démontrer aux yeux de tous, qu’il ne peut organiser des élections sincères et démocratique, vu son aveu de travailler pour le candidat Macky SALL», soutient le Comité Directeur du Pds. Lequel «demande la démission immédiate et sans condition de Aly Ngouye Ndiaye et sa radiation de la Fonction publique pour forfaiture ».



«Nous ne saurions accepter que ce partisan déclaré d’un candidat, organise des élections dans notre pays. Plus que jamais, le PDS, avec l’opposition, récuse Aly Ngouye Ndiaye et exige, la mise en place d’une commission nationale de quatre membres présidée par une personnalité neutre choisie par consensus pouvoir-opposition… », insiste-t-il.



Par ailleurs, le Comité Directeur du Pds appelle toutes ses structures, ses militants et ses sympathisants "à se mobiliser, comme un seul homme, pour réclamer le départ de Aly Ngouye Ndiaye, condition sine qua non d’élections démocratiques, libres et transparentes dans notre pays".



De même, il « appelle toute l’opposition à faire bloc autour cet objectif national ».











Leral.net

