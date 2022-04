Le Pen : "il faut à tout prix renvoyer les délinquants et les criminels étrangers dans leur pays d'origine " Rédigé par leral.net le Mardi 12 Avril 2022 à 20:39 | | 0 commentaire(s)|

Invitée du journal de 20h de TF1 de ce mardi, Marine Le Pen promet de faire le toilettage des prisons. "Je veux 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires sur le terrain. Et il faut à tout prix renvoyer les délinquants et les criminels étrangers dans leur pays d'origine : il n'y a aucune raison de les conserver sur le territoire.", a t-elle promis.



Sur d'autres sujets, la patronne du front national d'organiser des référendums. "Je suis pour le respect de la volonté des Français. Le peuple est souverain, c'est lui qui décide. Le référendum d’initiative citoyenne est une manière de réparer la démocratie, abîmée par Emmanuel Macron. "





Source : Source : https://www.exclusif.net/Le-Pen-il-faut-a-tout-pri...

