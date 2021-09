Le «Petit Paris» du Cameroun couvert de neige et de grêlons – vidéos Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Septembre 2021 à 23:05 | | 0 commentaire(s)|





Source : Une chute de grêle et de neige a été enregistrée dans une région occidentale du Cameroun, et surtout à Bana, surnommée le «Petit Paris» par les Camerounais, relate la CRTV. Le phénomène qualifié de «malédiction» par un ministre est lié aux changements climatiques, d’après les autorités locales.Source : https://fr.sputniknews.com/afrique/202109101046122...

