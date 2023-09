Le Port Autonome de Dakar prêt à célébrer le Mawloud 2023 avec une livraison massive d'oignons

Rédigé par leral.net le Samedi 16 Septembre 2023 à 21:16

À l'approche de la célébration du Mawloud 2023, le port autonome de Dakar a reçu une cargaison impressionnante de plus de 8000 tonnes d'oignons, en prévision du Gamou Annuel. Dans un effort conjoint entre le directeur général du port, Mountaga Sy, et le ministère du Commerce, des moyens substantiels ont été déployés pour garantir que les clients puissent accéder à ces oignons à des prix abordables. Découvrez tous les détails dans ce compte rendu signé par Amath Thiam et Gnagna Ka.