Le Préfet de Tivaouane suspend le projet de pose de protection barrières le long de la voie ferrée par GCO. Le Préfet de Tivaouane a suspendu jusqu'à nouvel ordre, le projet de pose de barrières de protection le long de la voie ferrée à l'intérieur de la Commune de Tivaouane, initié par la Société Grande Côte Opérations (GEO). Ce projet allait séparer des villages et des habitants qui ont cohabité depuis des années



VU la Constitution;

VU la loi 72.02 du Ier Février 1972 portant organisation de l'Administration territoriale et locale, modifiée:

VU le décret 72.636 du 29 Mal 1972 relatif aux attributions des chefs de circonscriptions

administratives et des chefs de village modifié;



Vu le décret n° 2021 - 840 du 23 juin 2021, portant nomination du Préfet du département

de Tivaouane

VU les nécessites;



ARRETE



Article premier: Est suspendu jusqu'à nouvel ordre, le projet de pose de barrières de

protection le long de la voie ferrée à l'intérieur de la Commune de Tivaouane, initié par la

Société Grande Côte Opérations (GEO).



Article 2: Le Commissaire urbain de Tivaouane est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout ou besoin sera.





