Le Président Faye en Chine: Accompagné du Patronat et des lauréats du Concours général

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Septembre 2024 à 16:21 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République a quitté Dakar ce dimanche, pour rallier la Chine, où il est invité par son homologue XI Jinping. Une visite d’Etat pour les 3 et 4 septembre en marge du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac), prévu à Beijing, du 4 au 6 septembre 2024, rapporte "Bes Bi".



Accompagné de sa première épouse, Bassirou Diomaye Faye a aussi dans ses «bagages,» des membres du patronat sénégalais dont Serigne Mboup et Atepa, selon "Senewebe. Mais aussi, deux lauréats du Concours général 2024, à savoir Zeynab Diène Samb et Ahmadou Bachir Touré. Pour la Présidence, « les deux chefs d’État auront l’opportunité de discuter de questions bilatérales d’intérêt commun et d’explorer de nouvelles avenues de collaboration dans des secteurs clés pour les deux pays ».

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook