Le Président Macky Sall félicite son homologue turc, à la suite de sa réélection

Le président de la République, Macky Sall a eu un échange téléphonique avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdoğan, réélu dimanche avec 52% des voix. «Je lui ai renouvelé mes chaleureuses félicitations suite à sa brillante réélection. Ensemble, nous avons convenu de poursuivre nos efforts, pour élargir et renforcer les excellentes relations d’amitié et de […] Le président de la République, Macky Sall a eu un échange téléphonique avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdoğan, réélu dimanche avec 52% des voix. «Je lui ai renouvelé mes chaleureuses félicitations suite à sa brillante réélection. Ensemble nous avons convenu de poursuivre nos efforts pour élargir et renforcer les excellentes relations d’amitié et de coopération entre nos deux pays », a indiqué le Président Macky Sall sur son compte Twitter. Le volume des échanges bilatéraux entre le Sénégal et la Turquie était estimé à plus de 540 millions de dollars en 2022. L’objectif affiché par les dirigeants des deux pays est de le ramener à 1 milliard de dollars. O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/le-president-macky-sall-felici...

