Le Président ghanéen en visite officielle au Sénégal pour renforcer les relations bilatérales Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Janvier 2025 à 12:37

Sénégal Atlanticactu/ John Dramani Mahama/ Saliou Ndong Le président récemment élu de la République du Ghana, John Dramani Mahama, effectuera une visite de courtoisie au Sénégal ce vendredi 17 janvier 2025, dans l'après-midi. Il s'agira de la première rencontre officielle entre les deux chefs d'État depuis l'accession de Mahama à la présidence du Ghana, selon une source officielle. Ce rendez-vous entre les présidents Mahama et Bassirou Diomaye Faye du Sénégal reflète l'excellence des relations diplomatiques entre les deux pays et témoigne de leur volonté commune de renforcer la coopération dans des domaines d'intérêt mutuel. Cette visite illustre la dynamique croissante de rapprochement et de collaboration entre le Ghana et le Sénégal sous la direction de leurs nouveaux dirigeants, avec un engagement partagé en faveur de la prospérité et de la stabilité de la région ouest-africaine.



Source : Source : https://atlanticactu.com/le-president-ghaneen-en-v...

