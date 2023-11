Le Président rappelle que l’armée demeure un «réceptacle harmonieux de toutes nos diversités socio-culturelles» Rédigé par leral.net le Mardi 7 Novembre 2023 à 13:15 | | 0 commentaire(s)|

La cérémonie commémorative de la Journée des Forces armées s’est tenue, ce 7 novembre, au camp Dial Diop, sous la présidence du chef de l’Etat, Macky Sall. Le thème retenu cette année est «les Forces Armées au cœur de la cohésion sociale». La journée des Forces Armées commémore la remise, le 10 novembre 1960, du […] La cérémonie commémorative de la Journée des Forces armées s’est tenue, ce 7 novembre, au camp Dial Diop, sous la présidence du chef de l’Etat, Macky Sall. Le thème retenu cette année est «les Forces Armées au cœur de la cohésion sociale». La journée des Forces Armées commémore la remise, le 10 novembre 1960, du drapeau du premier régiment des tirailleurs sénégalais, au premier bataillon d’infanterie. Cet événement entérine ainsi la date historique de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale, le 20 août 1960. Dans sa prise de parole, le président de la République rappelle «liberté et responsabilité doivent aller de pair, afin que nul ne puisse se croire au-dessus ou en marge de l’État, de la Nation et de la République. C’est ainsi que l’œuvre de construction nationale se fortifie », a-t-il notamment dit. Le chef de l’Etat a salué le rôle de l’armée qui demeure un «réceptacle harmonieux de toutes nos diversités socio-culturelles, dans le culte du devoir, de l’excellence et du mérite». Le chef suprême des Armées a salué «la mémoire de nos valeureux jambars». Il invité à une introspection de la vocation du soldat dans notre société. « Ce thème nous interpelle tous parce que nous vivons dans un monde dangereux. Une violence inouïe, physique, verbale et morale est portée à grand débit par les réseaux sociaux. Il porte atteinte à la cohésion nationale », a déploré le président de la République. A son arrivée, le président de la République a été accueilli par le ministre des Forces armées, El Hadj Oumar Youm, le général de corps d’armée, chef d’état-major général des Armées, Mbaye Cissé, et le général de corps d’armée et haut commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Moussa Fall.



Source : https://lesoleil.sn/le-president-rappelle-que-larm...

