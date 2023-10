Le RENOPHUS tire les leçons du Hadj 2023 et se prépare pour une expérience améliorée en 2024 Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Octobre 2023 à 19:22 | | 0 commentaire(s)|

Le Regroupement des Organisateurs Privés pour le Hadj et la Omra au Sénégal (RENOPHUS), s'est réuni lors d'une assemblée générale ce mercredi 25 octobre 2023, pour évaluer le Hadj 2023 et prévoir de nouvelles orientations pour le Hadj 2024. L'année précédente, le Sénégal avait escorté 12 860 pèlerins, dont 11 800 pris en charge par des opérateurs privés.



Cependant, les membres du RENOPHUS ont évoqué les nombreuses difficultés rencontrées l’année dernière. Selon eux, l'expérience des pèlerins et des agences de voyages privées, a été particulièrement difficile à Mouna et Arafat. Les problèmes de restauration, d'hébergement et de transport aérien, étaient également préoccupants. La chargée de communication de RENOPHUS, Houreye Thiam Preira, a appelé, ainsi, la Commission nationale du pèlerinage à collaborer avec les autorités saoudiennes, pour garantir des conditions optimales lors du Hadj 2024.



Toutefois, cette année (2024), plusieurs changements majeurs ont été annoncés, notamment dans le calendrier et le, système d'inscription qui est désormais la digitalisé. Houreye Thiam Preira a informé les Sénégalais que les inscriptions pour le Hadj 2024 en Arabie saoudite ont débuté le 16 septembre et se termineront en février, coïncidant avec l’élection présidentielle au Sénégal. En ce qui concerne la délivrance des visas, la date limite est fixée au 29 avril 2024. Elle a exhorté la population à ne pas attendre et à s'inscrire dès maintenant, afin d’éviter toute complication pour leur pèlerinage.

