[Le Recap] PASTEF arrive en tête dans la grande majorité des centres de vote

Le Sénégal compte depuis dimanche soir les votes aux législatives. Les nouveaux dirigeants visent la majorité la plus large possible pour appliquer l'agenda de rupture et de justice sociale avec lequel ils ont été portés au pouvoir il y a huit mois.



Le Pastef arrive en tête dans une grande majorité des premiers centres de vote dont les les résultats provisoires nous parviennent au fur et à mesure de leur affichage.



Le Pastef bat deux têtes de liste de l'opposition, le maire de Dakar Barthélémy Dias et le deuxième de la présidentielle 2024 Amadou Ba, dans leur bureau de vote, selon ces résultats.



Le chef du gouvernement Ousmane Sonko l'emporte largement dans son bureau à Ziguinchor, indiquent ces résultats.



A Touba, Diourbel, Saint-Louis, Sedhiou, Diourbel, Mbour, Linguere et dans la diaspora, le parti au pouvoir domine largement ses listes concurrentes selon les premières tendances.



Des projections fiables de la nouvelle Assemblée pourraient être disponibles lundi matin grâce aux médias. Aucun incident significatif n'a été rapporté. La coalition Takku Wallu Sénégal de l'ancien président Macky Sall a cependant dénoncé dans un communiqué une "fraude massive organisée par le Pastef".



Différents acteurs ont fait état d'une participation typiquement moindre que celle de la présidentielle de mars(61,3%). Aux législatives de 2022, 46,6% des inscrits avaient voté.

Source : https://senemedia.com/annonce-77037-le-recap-paste...