Le Réseau des parlementaires pour la sécurité routière sur les accidents : Seydou Diouf et Cie appellent à «faire de nos routes, des voies pour la vie»

Le lot de morts enregistré dans les accidents de la circulation au Sénégal, a interpellé les membres du Réseau des parlementaires pour la sécurité routière (Repser). Avec le dernier en date, celui de Koungheul, dont le bilan est de 14 morts et plusieurs blessés, ces députés invitent les transporteurs au respect strict des dispositions du Code de la route.



« En 2023, on se rappelle de l’accident de Sikilo, dans la région de Kaffrine, qui restera dans les annales comme l’événement ayant le plus tristement marqué les esprits, avec 40 morts et de nombreux blessés graves », a dénombré le Repser.



Pour Seydou Diouf et ses collègues, il importe aussi de « préciser que notre pays dispose seulement d’un parc automobile avoisinant les 650 000 véhicules, sur une population estimée à plus de 18 millions d’habitants » au dernier recensement et qu’en outre, « l’économie du pays se trouve être négativement impactée, soit environ 2% du Pib ». C’est pourquoi ils appellent « à la prudence, pour faire de nos routes, des voies pour la vie ».