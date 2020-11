Le SAES vole au secours de Souleymane Téliko

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Novembre 2020 à 09:10 | | 0 commentaire(s)|

Le Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES) prend fait et cause pour le magistrat Souleymane Téliko, par ailleurs, président de l’Union des magistrats du Sénégal (UMS) auditionné par l’Inspection générale de l’administration judiciaire «sous l’œil d’une volonté manifeste de la chancellerie de museler les acteurs judiciaires».



Ces universitaires dénoncent la procédure judiciaire enclenchée à l’encontre de Téliko suite à son commentaire sur le procès Khalifa Sall au cours d’une émission, et apportent sans réserve leur soutien au magistrat et à l'UMS pour le combat qu'ils mènent au nom de l'indépendance de la justice sénégalaise. Ainsi ces enseignants du supérieur invitent toutes les personnes et organisations éprises de justice à rester mobilisées aux côtés des magistrats pour faire barrage aux velléités de musellement de la justice, pour la sauvegarde de la démocratie à laquelle ils sont très attachés.

L'As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos