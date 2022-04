Le SAMES décrète une journée « sans blouse » ce jeudi Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Avril 2022 à 00:33 | | 0 commentaire(s)|

Les blouses blanches ne décolèrent pas après la vague d’indignation qui a suivi le décès de Astou Sokhna à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Dans un communiqué, le SAMES dénonce une volonté de « ternir l’image et la dignité des agents de santé » à travers un « comportement inexplicable de l’Etat du Sénégal, de certains organes de presse et d’une partie de la population ». En réponse à cela, le SAMES fera face à la presse ce mercredi 20 avril. Le lendemain, jeudi 21, est décrété « journée sans blouse ». Seul le service minimum et les urgences seront assurés. Le syndicat demande par ailleurs « à tous les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes et aux autres syndicats de rester mobilisés pour la satisfaction des plateformes revendicatives et le respect des agents de santé et de l’action sociale dans l’exercice de leur fonction ».





Source : https://www.jotaay.net/Le-SAMES-decrete-une-journe...

