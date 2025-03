Le Secret Service tire sur un homme qui voulait accéder à la Maison Blanche Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Mars 2025 à 18:26 | | 0 commentaire(s)|

États-Unis Atlanticactu/ Washington/ Marie Pierre Dupuy Des agents du Secret service américain ont tiré sur un homme armé, dimanche 9 mars, près de la Maison Blanche. L’individu, blessé, a été pris en charge par les secours. Des coups de feu devant la Maison Blanche. Les agents du Secret Service, chargés de la protection du président américain, ont tiré sur un homme armé près de la Maison Blanche dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 mars, a annoncé un porte-parole, ajoutant que l’homme avait été hospitalisé et que son état de santé n’était « pas connu », qui ne précise pas si la Maison Blanche ou Donald Trump constituaient des cibles. Les agents avaient été avertis plus tôt par la police locale de la présence d’un homme « suicidaire » qui se rendait à Washington depuis l’Indiana. Ils l’ont identifié sur la route qui borde les terrains de la Maison Blanche, où « une confrontation armée a eu lieu, au cours de laquelle notre personnel a tiré des coups de feu », selon un communiqué publié par le responsable de la communication du Secret Service, Anthony Guglielmi, sur X. États-Unis Atlanticactu/ Washington/ Marie Pierre Dupuy Des agents du Secret service américain ont tiré sur un homme armé, dimanche 9 mars, près de la Maison Blanche. L’individu, blessé, a été pris en charge par les secours. Des coups de feu devant la Maison Blanche. Les agents du Secret Service, chargés de la protection du président […] https://x.com/SecretSvcSpox/status/1898680017736843573?t=DO1cHANSYR3a-g9k1QlPBQ&s=09 Selon le même communiqué, aucun membre du Secret Service n’a été blessé. L’enquête a été confiée à la division des affaires internes de la police métropolitaine. Le président américain n’était pas à la Maison Blanche lors des événements et passait le week-end dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride.



Source : Source : https://atlanticactu.com/le-secret-service-tire-su...

Accueil Envoyer à un ami Partager