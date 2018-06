Le Sénégal a gâché ses chances face au Japon (mais est encore dans le coup) Le Japon et le Sénégal n’ont pas su se départager dans le groupe H, ce dimanche (2-2) à la Coupe du monde. De quoi donner encore plus d'intérêt à Pologne-Colombie (18h).

Un nul qui n’arrange personne

Inséparables à la fin du match, Japonais et Sénégalais n'ont pas su enchaîner. Vainqueurs respectifs de la Colombie (2-1) et de la Pologne (2-1), les deux surprises du premier tour se sont neutralisées.



Avec quatre points au compteur, les deux sélections surveilleront avec attention le match qui va opposer les deux favoris naturels de ce groupe (Pologne-Colombie à 18h), en espérant un résultat similaire. Lors de la troisième et dernière journée dans le groupe G, le Japon défiera la Pologne et le Sénégal affrontera la Colombie. Les deux rencontres se disputeront jeudi après-midi (14h).



Parole à la défense

Si le Sénégal vise les huitièmes de finale, il va devoir régler ses problèmes défensifs. Souvent privés du ballon en première période, les joueurs d’Aliou Cissé ont concédé un seul tir cadré (trois pour finir). C'est peu, et trop à la fois, car il a amplement suffi aux Japonais pour égaliser par l’intermédiaire de Takashi Inui (34e).



Proches de la rupture en seconde période (60e, 64e) les "Lions" ont encaissé un second but où N’Diaye et Mané passent au travers. Le Sénégal n’a gardé sa cage inviolée qu’à une seule reprise en sept rencontres de Coupe du monde. Une mauvaise habitude qu’il s’agira de gommer lors de la troisième et dernière journée de la phase de poules, voire pour les huitièmes de finale.



Takashi, c'est Inui

Mené au score en première période, le Japon a haussé le ton pour revenir à hauteur une première fois grâce à Takashi Inui. Omniprésent dans ce match, l’attaquant a profité d’un bon contrôle de Nagatomo, qui efface deux adversaires à gauche de la surface, pour croiser sa course, s’emparer du ballon et enrouler du pied droit (34e). En seconde période, décalé à gauche de la surface, il a centré au second poteau pour Honda, absolument seul pour conclure de près (78e).











