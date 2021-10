Le Sénégal a levé 50 milliards de FCFA vendredi dernier sur le marché régional des titres publics

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Octobre 2021 à 18:49 | | 0 commentaire(s)|

Les titres publics de l’Etat du Sénégal se portent bien et continuent de bénéficier de la confiance des investisseurs. En effet, sur 50 milliards de FCFA mis en adjudication, le montant global des soumissions se situe 124,337 milliards de FCFA, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication par les soumissions de 248,67%.



Selon le compte rendu d'adjudication de bons du trésor parcouru par le journal de l’économie sénégalaise (Lejecos) , 23 participants ont eu à réaliser 61 soumissions.

Le taux d'intérêt marginal et le taux moyen pondéré s'élèvent respectivement à 2,7000 % et 2,6329 %.

Adou FAYE





Source : L’Etat du Sénégal, à travers la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor, a levé, vendredi dernier 50 milliards de FCFA, sur le marché régional des titres publics de l’UMOA, au terme d’une émission par adjudication de Bons assimilables du Trésor d’une durée de 364 jours.Source : https://www.lejecos.com/Le-Senegal-leve-50-milliar...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos