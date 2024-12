Le Sénégal continuera à promouvoir la paix et la justice, selon le Bassirou Diomaye Faye Rédigé par leral.net le Mardi 31 Décembre 2024 à 20:26 | | 0 commentaire(s)|

La diplomatie sénégalaise continuera de promouvoir les idéaux de paix et de justice par sa solidarité et son soutien actifs aux peuples opprimés, a assuré mardi soir le président Bassirou Diomaye Faye. »La diplomatie sénégalaise, fidèle à sa doctrine, continuera à promouvoir les idéaux de paix et de justice tout en apportant sa solidarité agissante et son soutien actif aux peuples opprimés du monde’’, a-t-il notamment souligné lors du traditionnel discours prononcé à la veille du nouvel an. Bassirou Diomaye Faye a insisté sur le fait que tous les amis du Sénégal seraient traités comme des partenaires stratégiques, dans le cadre d’une coopération ouverte, diversifiée et décomplexée.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-77875-le-sngal-conti...

Accueil Envoyer à un ami Partager