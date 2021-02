Le Sénégal face à la 2e vague: 1032 nouveaux cas en 03 jours, 218 morts en janvier Le Sénégal ne sait plus où donner de la tête avec la deuxième vague de la pandémie de la Covid-19, plus meurtrière que jamais. Rien qu'en l'espace de trois jours, 1032 cas nouveaux ont été enregistrés.

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Février 2021

Pour "Libération", les six cent cinquante et un (651) cas sont issus de la transmission communautaire. Vingt et un (21) décès ont été signalés durant la même période.



Quatre mille cent quarante trois (4.143) malades, dont cinquante quatre (54) se trouvant dans un état grave, sont sous traitement.



Pour le mois de janvier dernier, deux cent dix huit (218) morts ont été dénombrés. L'épidémie ne faiblit pas et la pandémie prend un virage mortel.



