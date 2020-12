Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le Sénégal, grand producteur d’or: Mais ses fils, les bijoutiers locaux, n’en voient pas une once ! Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Décembre 2020 à 15:23 | | 0 commentaire(s)| Dans ce reportage de Leral.tv sur le secteur de la bijouterie, Alpha Amadou Thiam, un des acteurs, explique le processus d’acquisition de ces bijoux de valeur, allant de la fabrication locale à une importation largement dominante. Chose renversante, le Sénégal est cité parmi les grands producteurs d’or, avec son Sabadola mondialement connu, mais ses fils, les bijoutiers locaux, n’en voient pas une once !

Pour avoir contact avec l’Etat pour accès à la production locale, l’association des bijoutiers du Sénégal a crée une plateforme nommée « Comptoir d’achat d’or ». Mais selon Alpha Amadou Thiam qui parlait en son nom, (donc n’engageant pas l’Association ), les richesses du Sénégal ne profitent pas à ses fils.



Car dans le secteur de la bijouterie les acteurs sont presque désabusés d’entendre parler de Sabadola et autres secteurs miniers, alors qu’ils ne voient pas une once de l’or local. L’Etat n’a rien fait pour se rapprocher d’eux.



Ses propos seront étayés par son autre collègue qui lui aussi déplore la main mise des occidentaux, qui ne profite pas du tout aux Sénégalais…





